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У защитника молодёжной сборной России Романова подозрение на перелом руки

У защитника молодёжной сборной России Романова подозрение на перелом руки
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Как стало известно «Чемпионату», у защитника ЦСКА и молодёжной сборной России Александра Романова подозрение на перелом руки, ему будут делать МРТ. Он получил травму в финале МЧМ-2020, шайба попала ему в руку после броска канадца.

Сегодня, 6 января, сборная вернулась из Остравы, где накануне завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финальном матче турнира россияне уступили канадцам со счётом 3:4. При этом российская сборная выигрывала со счётом 3:1 в середине третьего периода, но не смогла удержать преимущество. Романов стал единственным россиянином, вошедшим в символическую сборную турнира.

В финале с Канадой Романов отдал одну результативную передачу и повторил рекорд Дмитрия Орлова по количеству очков на МЧМ среди защитников в составе сборной России (14).

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