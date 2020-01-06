У защитника молодёжной сборной России Романова подозрение на перелом руки

Как стало известно «Чемпионату», у защитника ЦСКА и молодёжной сборной России Александра Романова подозрение на перелом руки, ему будут делать МРТ. Он получил травму в финале МЧМ-2020, шайба попала ему в руку после броска канадца.
Сегодня, 6 января, сборная вернулась из Остравы, где накануне завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финальном матче турнира россияне уступили канадцам со счётом 3:4. При этом российская сборная выигрывала со счётом 3:1 в середине третьего периода, но не смогла удержать преимущество. Романов стал единственным россиянином, вошедшим в символическую сборную турнира.
В финале с Канадой Романов отдал одну результативную передачу и повторил рекорд Дмитрия Орлова по количеству очков на МЧМ среди защитников в составе сборной России (14).
- 6 января 2020
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