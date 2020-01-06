Маккиннон, Шайфли и Веренски — лучшие игроки прошедшей недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели.

Первой звездой недели признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В трёх матчах канадский форвард забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. Ранее его выбрали капитаном Центрального дивизиона на Матч звёзд НХЛ, который пройдёт в Сент-Луисе.

Второй звездой назван форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли. В трёх матчах недели он забросил три шайбы и отдал пять голевых передач. Марк в пятый раз подряд достиг отметки в 20 голов за регулярный чемпионат.

Замкнул тройку лучших игроков защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски, забросивший пять шайб в трёх матчах. Во встрече с «Флоридой Пантерз» (4:1) американскому хоккеисту впервые в карьере удался хет-трик.