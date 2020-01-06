Маккиннон, Шайфли и Веренски — лучшие игроки прошедшей недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели.
Первой звездой недели признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В трёх матчах канадский форвард забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. Ранее его выбрали капитаном Центрального дивизиона на Матч звёзд НХЛ, который пройдёт в Сент-Луисе.
Второй звездой назван форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли. В трёх матчах недели он забросил три шайбы и отдал пять голевых передач. Марк в пятый раз подряд достиг отметки в 20 голов за регулярный чемпионат.
Замкнул тройку лучших игроков защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски, забросивший пять шайб в трёх матчах. Во встрече с «Флоридой Пантерз» (4:1) американскому хоккеисту впервые в карьере удался хет-трик.
- 6 января 2020
-
20:37
-
20:28
-
20:25
-
20:22
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:53
-
19:40
-
19:40
-
19:19
-
19:03
-
18:51
-
18:29
-
18:10
-
18:06
-
17:59
-
17:21
-
17:11
-
16:56
-
16:38
-
16:19
-
16:00
-
15:43
-
15:34
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:50
-
13:38
-
13:20
-
13:11