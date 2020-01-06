Уткин: «Матч ТВ» глупо заткнул дыру самым непонятным образом. Это безответственно

Известный комментатор Василий Уткин выразил недовольство по поводу того, что телеканал «Матч ТВ» во время финала МЧМ-2020 показывал финал мирового молодёжного первенства девятилетней давности.
В то время, когда на Первом канале шла прямая трансляция финала МЧМ-2020, «Матч ТВ» показал повтор финала молодёжного чемпионата мира 2011 года, в котором сборная России одержала победу в матче с Канадой (5:3). Из-за показа старого матча многие болельщики посчитали, что сборная России выиграла МЧМ-2020, хотя россияне проиграли в финале канадцам со счётом 3:4.
«В чём виноват «Матч»? Они — профильный канал, показывали весь турнир, и финал в итоге отошёл не им. Так бывает. Очевидно, что есть спортивная аудитория, которая вечером в воскресенье может посмотреть что-то другое. Конечно, она мала в день финала, но она есть. Как есть и матчи, которые можно было бы запустить в эфир. Футбол, например. Но у них есть комментаторы и эксперты, которые могут грамотно обсуждать игру, и они идут от этой матрицы. Но вы в реальности можете представить себе аудиторию, которая вместо прямого эфира предпочитает игру в записи? Людей, которые в это время предпочтут посмотреть матч чемпионата Испании, я представляю. Или людей, которые бы посмотрели в записи гонку наших лыжников, выигравших медали в этот же день. А вот человека, который предпочитает архивный матч финалу, не существует.
Возникает вопрос, как «Матч ТВ» относится к своему эфирному времени, когда он затыкает дыру самым непонятным образом. Это глупо, безответственно и бессмысленно. Почему нельзя было показать эту историческую игру раньше? Например, чуть подсократив матч, несильно. Как выяснилось, людям интересно было это смотреть, хоть они и не понимали, что это повтор. Но этого не случилось. «Матч ТВ», желая дать слово своим экспертам, тупо сжёг ценный контент и признал, что между студиями у него в эфире были просто дыры. Там могла быть, условно говоря, настроечная таблица. Финал 11-го года просто подходил по размеру», — цитирует Уткина «Спорт Бизнес Online».
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