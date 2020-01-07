«Монреаль» — «Виннипег»: Ковальчук дебютирует в первом звене хозяев

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук дебютирует за свой новый клуб в игре с «Виннипег Джетс», сообщает пресс-служба команды в «твиттере». Поединок начнётся в 03:00 мск.

Ожидается, что Ковальчук будет заявлен на игру в первом сочетании с Филлипом Дано и Томашем Татаром. Также форвард будет выходить на лёд в первой спецбригаде большинства.

Россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.

Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах.

В «Монреале» Ковальчук будет выступать под 17-м номером, который ему отдал Бретт Кулак.