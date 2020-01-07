Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куинн — о дебюте Шестёркина: он сделал всё, чтобы получить эту возможность

Куинн — о дебюте Шестёркина: он сделал всё, чтобы получить эту возможность
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о голкипере Игоре Шестёркине, который выйдет на лёд в стартовом составе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

«Думаю, что вполне естественно, когда у вас есть парень, играющий так же хорошо, как Шестёркин в АХЛ. Вы звоните ему и даёте возможность проявить себя. Он сделал всё, чтобы получить эту возможность. Но это не имеет ничего общего с Лундквистом или Георгиевым», — приводит слова Куинна пресс-служба клуба.

Шестёркин проводит свой первый сезон в США, играя за «Хартфорд Вулф Пэк». Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 он установил личный рекорд, отразив 94,39% всех бросков с коэффициентом надёжности 1,29.

Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в 4-м раунде под общим 118-м номером в 2014 году.

Шестёркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020