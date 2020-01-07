Куинн — о дебюте Шестёркина: он сделал всё, чтобы получить эту возможность

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о голкипере Игоре Шестёркине, который выйдет на лёд в стартовом составе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

«Думаю, что вполне естественно, когда у вас есть парень, играющий так же хорошо, как Шестёркин в АХЛ. Вы звоните ему и даёте возможность проявить себя. Он сделал всё, чтобы получить эту возможность. Но это не имеет ничего общего с Лундквистом или Георгиевым», — приводит слова Куинна пресс-служба клуба.

Шестёркин проводит свой первый сезон в США, играя за «Хартфорд Вулф Пэк». Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 он установил личный рекорд, отразив 94,39% всех бросков с коэффициентом надёжности 1,29.

Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в 4-м раунде под общим 118-м номером в 2014 году.