Ковальчук набрал первое очко в дебютном матче за «Монреаль». Видео

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимает «Виннипег Джетс». Идёт третий период, гости впереди со счётом 3:2.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук набрал первое очко в дебютном матче за клуб. Игрок помог забить второй гол «Монреаля». Россиянин вместе с Томашем Татаром ассистировал Бен Шьяро, который оформил дубль.

Видео с передачей Ильи Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Ковальчука 3 гола и 7 результативных передач в 18 играх.