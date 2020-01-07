Ковальчук набрал первое очко в дебютном матче за «Монреаль». Видео
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимает «Виннипег Джетс». Идёт третий период, гости впереди со счётом 3:2.
Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук набрал первое очко в дебютном матче за клуб. Игрок помог забить второй гол «Монреаля». Россиянин вместе с Томашем Татаром ассистировал Бен Шьяро, который оформил дубль.
Видео с передачей Ильи Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.
В нынешнем сезоне НХЛ на счету Ковальчука 3 гола и 7 результативных передач в 18 играх.
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