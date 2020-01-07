Передача Ковальчука не спасла «Монреаль» от поражения в матче с «Виннипегом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Монреаля» дублем отличился Бен Шьяро. Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук отметился результативной передачей в дебютном матче за клуб.
Таким образом, «Монреаль» потерпел шестое поражение подряд. «Виннипег» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Виннипег Джетс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Моррисси (Элерс, Уилер) – 21:32' (5x5) 0:2 Элерс (Уилер) – 24:46' (4x5) 1:2 Шьяро (Уэбер, Татар) – 31:03' (5x5) 1:3 Копп – 50:16' (5x5) 2:3 Шьяро (Татар, Ковальчук) – 51:47' (5x5)
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