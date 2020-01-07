Передача Ковальчука не спасла «Монреаль» от поражения в матче с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» дублем отличился Бен Шьяро. Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук отметился результативной передачей в дебютном матче за клуб.

Таким образом, «Монреаль» потерпел шестое поражение подряд. «Виннипег» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Виннипег Джетс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».