Пойл — об отставке Лавиолетта: было сложно принять решение из-за его любви к игре
Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал решение отправить в отставку главного тренера Питера Лавиолетта и его помощника Кевина Маккарти.
«Под руководством Питера и Кевина наша команда поднялась очень высоко: мы вышли в финал Кубка Стэнли, что кардинальным образом изменило отношение к клубу, завоевали Президентский кубок, два раза становились чемпионами Центрального дивизиона.
Нам было очень сложно принять такое решение из-за их любви к игре, умения мотивировать команду, стремления быть лучшими. От имени всего нашего клуба я бы хотел поблагодарить Питера и Кевина за их вклад в «Нэшвилл Предаторз», который они внесли за последние пять с половиной сезонов", — цитирует Пойла пресс-служба клуба.
«Нэшвилл» отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта
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