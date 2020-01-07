Пойл — об отставке Лавиолетта: было сложно принять решение из-за его любви к игре

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал решение отправить в отставку главного тренера Питера Лавиолетта и его помощника Кевина Маккарти.

«Под руководством Питера и Кевина наша команда поднялась очень высоко: мы вышли в финал Кубка Стэнли, что кардинальным образом изменило отношение к клубу, завоевали Президентский кубок, два раза становились чемпионами Центрального дивизиона.

Нам было очень сложно принять такое решение из-за их любви к игре, умения мотивировать команду, стремления быть лучшими. От имени всего нашего клуба я бы хотел поблагодарить Питера и Кевина за их вклад в «Нэшвилл Предаторз», который они внесли за последние пять с половиной сезонов", — цитирует Пойла пресс-служба клуба.