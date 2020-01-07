Варламов — о шат-ауте в матче с бывшей командой: не буду лгать, это приятно
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:0) ответил на вопрос об ощущениях от шат-аута в матче с бывшей командой. Российский вратарь пополнил состав «островитян» летом после того, как «лавины» не проявили интереса к продлению контракта.
«Не буду лгать, это приятно», — приводит слова Варламова журналист Эндрю Гросс.
Единственный гол за «Айлендерс» забил Андерс Ли. Российский голкипер Семён Варламов совершил 32 сейва. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 12 минут и 50 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
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На «Коламбус» жалко смотреть, а «Миннесота» становится изгоем.
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