Варламов — о шат-ауте в матче с бывшей командой: не буду лгать, это приятно

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:0) ответил на вопрос об ощущениях от шат-аута в матче с бывшей командой. Российский вратарь пополнил состав «островитян» летом после того, как «лавины» не проявили интереса к продлению контракта.

«Не буду лгать, это приятно», — приводит слова Варламова журналист Эндрю Гросс.

Единственный гол за «Айлендерс» забил Андерс Ли. Российский голкипер Семён Варламов совершил 32 сейва. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 12 минут и 50 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.