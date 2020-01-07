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Ковальчук стал третьим по возрасту игроком «Монреаля», набравшим очко в дебютном матче

Ковальчук стал третьим по возрасту игроком «Монреаля», набравшим очко в дебютном матче
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук отметился результативной передачей в дебютном матче за канадский клуб. Ковальчук стал третьим по возрасту игроком «Монреаля», набравшим очко в дебютном матче. Илья дебютировал за «Канадиенс» в возрасте 36 лет и 266 дней.

Рекорд принадлежит Джеку Лавиолетту, сделавшему результативную передачу 19 декабря 1917 года, когда он дебютировал за «Монреаль» в 38 лет и 145 дней. Второе место занимает Роберт Ланг (10 октября 2008 года, 37 лет и 296 дней, заброшенная шайба).

Ковальчук: речь не идёт о деньгах или чём-то таком. Пойду на лёд и покажу всё там
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