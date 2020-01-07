Форвард «Монреаля» Ковальчук признан третьей звездой в матче с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук отметился результативной передачей в дебютном матче за канадский клуб. Илья был признан третьей звездой матча.

Второй звездой стал защитник «Монреаля» Бен Шьяро, оформивший дубль. Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Джетс» Николай Элерс, набравший 2 (1+1) очка.

Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах. В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта.