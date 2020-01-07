Форвард «Монреаля» Ковальчук признан третьей звездой в матче с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук отметился результативной передачей в дебютном матче за канадский клуб. Илья был признан третьей звездой матча.
Второй звездой стал защитник «Монреаля» Бен Шьяро, оформивший дубль. Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Джетс» Николай Элерс, набравший 2 (1+1) очка.
Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах. В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта.
- 7 января 2020
-
09:10
-
08:58
-
08:50
-
08:20
-
08:05
-
07:56
-
07:30
-
07:05
-
06:40
-
06:21
-
06:12
-
05:59
-
05:47
-
05:34
-
05:01
-
03:16
-
02:48
-
01:49
-
01:25
-
00:05
- 6 января 2020
-
23:17
-
23:07
-
22:49
-
22:41
-
22:28
-
21:42
-
21:17
-
20:37
-
20:28
-
20:25
-
20:22
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
20:01