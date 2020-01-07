Шестёркин: у меня была цель приехать в Америку и здесь играть. Теперь стоит новая цель
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал вызов в главную команду из фарм-клуба в АХЛ. Игорь выйдет на лёд в стартовом составе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Это будет дебют Шестёркина в Национальной хоккейной лиге.
«У меня была цель приехать в Америку и играть здесь. Теперь передо мной стоит новая цель. Я хочу каждый день усердно работать и хочу здесь играть. Мне нравятся маленькие площадки и большое количество бросков по воротам», — приводит слова Шестёркина журналист Винни Меркольяно.
Запасным голкипером «Рейнджерс» на матч с «Колорадо» станет Хенрик Лундквист, а Александр Георгиев впервые в сезоне останется вне заявки «синерубашечников».
Георгиев — о вызове Шестёркина: немного похоже на тренировочный лагерь
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