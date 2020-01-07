Комментатор TSN: для хоккеиста, не игравшего два месяца, Ковальчук был в полном порядке

Комментатор TSN Майк Джонсон поделился мнением о дебюте нападающего Ильи Ковальчука за «Монреаль Канадиенс». Российский нападающий отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3).

«Для хоккеиста, который почти два месяца не играл, Ковальчук был в полном порядке», — отметил комментатор TSN.

Ковальчук нанёс четыре броска и стал самым активным хоккеистом своей команды, а по броскам с пятачка (два) разделил первое место. девять раз выводил шайбу из своей зоны (второе место в команде), а также нанёс шесть силовых приёмов и был в числе трёх форвардов «Канадиенс», на счету которых есть заблокированный бросок соперника. Илья провёл на льду 19 минут 25 секунд, что стало вторым результатом в «Канадиенс» среди форвардов.