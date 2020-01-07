Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 января 2020 года

6 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча, в которых приняли участие шесть российских игроков.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 32 сейва. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 12 минут и 50 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук сделал результативную передачу в дебютном матче за канадский клуб. Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 15 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 19 минут и 42 секунды игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «+2».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Айлендерс» 32 из 32 100,0 1:0

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Монреаль» 0+1 +2 0 4 6 1 - 19.25 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 3 1 1 - 15.02 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 1 1 0 - 14.02 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 0 1 0 - 12.50 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 +2 0 1 2 2 - 20.07

Комментатор TSN: для хоккеиста, не игравшего два месяца, Ковальчук был в полном порядке