Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 января 2020 года

6 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча, в которых приняли участие шесть российских игроков.
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 32 сейва. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 12 минут и 50 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук сделал результативную передачу в дебютном матче за канадский клуб. Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 15 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 19 минут и 42 секунды игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «+2».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Айлендерс»
|32 из 32
|100,0
|1:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+1
|+2
|0
|4
|6
|1
|-
|19.25
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|1
|-
|15.02
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|14.02
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|12.50
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+2
|0
|1
|2
|2
|-
|20.07
- 7 января 2020
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10:35
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10:24
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10:15
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09:52
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09:30
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09:10
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08:58
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08:50
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08:20
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08:05
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07:56
-
07:30
-
07:05
-
06:40
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06:21
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06:12
-
05:59
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05:47
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05:34
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05:01
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03:16
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02:48
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01:49
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01:25
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- 6 января 2020
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23:17
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23:07
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22:49
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22:41
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22:28
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21:42
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21:17
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20:37
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20:28
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20:25