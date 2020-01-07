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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 января 2020 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

6 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча, в которых приняли участие шесть российских игроков.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 32 сейва. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 12 минут и 50 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук сделал результативную передачу в дебютном матче за канадский клуб. Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 15 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 19 минут и 42 секунды игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «+2».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Айлендерс»32 из 32100,01:0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Монреаль»0+1+20461-19.25
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+000311-15.02
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000110-14.02
Задоров (з)«Колорадо»0+000010-12.50
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+20122-20.07
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