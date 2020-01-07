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Прайс: Ковальчук заражает «Монреаль» энтузиазмом. Рады его приходу

Прайс: Ковальчук заражает «Монреаль» энтузиазмом. Рады его приходу
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился мнением о дебюте нападающего Ильи Ковальчука за клуб. Российский нападающий отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3).

«Он выглядел отлично. Знаете, он очень рад оказаться здесь. Он заражает команду энтузиазмом, и мы очень рады его приходу», — цитирует Прайса пресс-служба НХЛ.

Ковальчук нанёс четыре броска и стал самым активным хоккеистом своей команды, а по броскам с пятачка (два) разделил первое место. девять раз выводил шайбу из своей зоны (второе место в команде), а также нанёс шесть силовых приёмов и был в числе трёх форвардов «Канадиенс», на счету которых есть заблокированный бросок соперника. Илья провёл на льду 19 минут 25 секунд, что стало вторым результатом в «Канадиенс» среди форвардов.

Комментатор TSN: для хоккеиста, не игравшего два месяца, Ковальчук был в полном порядке
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