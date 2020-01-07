Тротц: по реакции Варламова можно было понять, что для него значит эта победа

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (1:0) поделился мнением о значимости успеха для российского голкипера «островитян» Семёна Варламова. Российский вратарь пополнил состав «островитян» летом, после того как «лавины» не проявили интереса к продлению контракта.
«По его реакции после матча можно было понять, что для него это значит. У него там много друзей, в этой команде у него были хорошие результаты. Первый матч против бывших партнёров всегда необычный. Очень хочется выиграть. И сегодня он играл фантастически, сделав для этого всё необходимое», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.
В матче с «Колорадо» Варламов отразил 32 броска, благодаря чему оформил второй шат-аут в сезоне и 27-й за карьеру в НХЛ.
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