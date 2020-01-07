Бойков: в перерыве почувствовал, что уже не могу шевелить пальцами. Оказалось, перелом

Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков рассказал о восстановлении после травмы руки, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:2).
«Уже работаю на тренировках, восстанавливаюсь полным ходом, — рассказывает Бойков. — Каждый день и лёд, и зал. Стараюсь держать себя в кондиции, пока кость руки окончательно не срастётся. Планирую уже в начале февраля начать играть. Обиды нет. Просто грустно, что не можешь помочь команде. Потому что тогда чувствовал, что в хорошей форме был, и многое на льду получалось.
Травма? Очень быстро всё произошло. Подобрал шайбу за воротами, видел перед собой игрока, который пытается меня встретить. И знал, что ещё один соперник сзади. Так вышло, что у меня локоть упёрся в заднего игрока. А передний тоже воткнулся в руку на встречном движении. Сперва небольшая боль была. Мне на лавке перемотали руку, и я доиграл период до конца. Но в перерыве почувствовал, что шевелить пальцами уже не могу. Рука вздулась. Оказалось, что всё-таки перелом», — цитирует Бойкова пресс-служба московского клуба.
- 7 января 2020
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