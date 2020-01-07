Р. Ротенберг: представьте, что каждый китаец купит клюшку или коньки. Огромная сумма

Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг заявил, что заинтересован в развитии мирового хоккея.

«Думаю ли я о мировом хоккее? Да, 100 процентов. Всю свою жизнь, с самого детства, я путешествовал и играл в хоккей. Я вырос в Финляндии, поэтому знаю местную культуру. Я много раз бывал Канаде, играл на некоторых турнирах в США, когда был молод. Я видел много хороших примеров по всему миру, как нужно развивать хоккей, например программа развития сборной США. Есть также канадский подход, есть финский подход.

Теперь появился Китай, который для всех является новым рынком. Я был частью этого процесса. Проблема в том, что нет никакого способа управлять им, нет драйвера для развития хоккея в Китае. Нет никого, кто мог бы продолжить развитие. Особенно с учётом потенциала Китая: 1,3 млрд человек — представьте, что будет, если каждый китаец купит себе хоккейную клюшку или коньки? Это огромная сумма, которая может быть полезна для развития хоккея.

Но это в теории. На самом деле только 8000 китайцев играют в хоккей. Это рынок на 1,3 млрд человек, но играют там только 8000. Конечно, мы хотим развивать российский хоккей, но мы также заинтересованы и в развитии мирового хоккея. Чем больше людей играют в хоккей, тем больше становится болельщиков, что потенциально может приносить нам доход. Мы хотим этого», — цитирует Ротенберга The Hockey News.