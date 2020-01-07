Журналист Шамон: Ковальчук – не спаситель. Он призван потушить пожар

Обозреватель матчей «Монреаль Канадиенс» Жан-Франсуа Шамон поделился мнением о дебюте нападающего Ильи Ковальчука за клуб. Российский нападающий отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3).
«Ковальчук доставил лёгкую радость поклонникам «Монреаля». Всего через три дня после подписания двустороннего контракта бывшая звезда «Атланты Трэшерз» впервые надел сине-бело-красную форму.
В 36 лет Ковальчук отнюдь не спаситель, Клод Жюльен и Марк Бержевен говорили об этом в течение нескольких последних дней. Илья призван потушить пожар во время отсутствия Галлахера, Армии, Друена и Байрона. В своём первом матче в тройке с Татаром и Дано россиянин выступил очень хорошо. Он был в центре обоих голевых действий «Монреаля», а ещё провёл шесть силовых приёмов», — отмечает автор Le Journal de Montreal.
- 7 января 2020
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