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Журналист Шамон: Ковальчук – не спаситель. Он призван потушить пожар

Журналист Шамон: Ковальчук – не спаситель. Он призван потушить пожар
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель матчей «Монреаль Канадиенс» Жан-Франсуа Шамон поделился мнением о дебюте нападающего Ильи Ковальчука за клуб. Российский нападающий отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3).

«Ковальчук доставил лёгкую радость поклонникам «Монреаля». Всего через три дня после подписания двустороннего контракта бывшая звезда «Атланты Трэшерз» впервые надел сине-бело-красную форму.

В 36 лет Ковальчук отнюдь не спаситель, Клод Жюльен и Марк Бержевен говорили об этом в течение нескольких последних дней. Илья призван потушить пожар во время отсутствия Галлахера, Армии, Друена и Байрона. В своём первом матче в тройке с Татаром и Дано россиянин выступил очень хорошо. Он был в центре обоих голевых действий «Монреаля», а ещё провёл шесть силовых приёмов», — отмечает автор Le Journal de Montreal.

«Есть надежда, что он продолжит карьеру в НХЛ». Что пишут о дебюте Ковальчука в «Монреале»
Что пишут о дебюте россиянина в составе «Канадиенс», и как он сам оценил свой первый матч.
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