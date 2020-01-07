Associated Press: из-за путаницы на ТВ российские болельщики празднуют победу на МЧМ-2020

За океаном стало известно о курьёзной ситуации вокруг телевизионных трансляций финального матча молодёжного чемпионата мира—2020, когда некоторые болельщики приняли показ архивного финала МЧМ-2011 между сборными России и Канады за прямой эфир.
«В воскресенье два государственных телеканала России показали матч Россия — Канада. Один матч игрался в прямом эфире, а второй был повтором игры 2011 года. Из-за этой путаницы некоторые российские болельщики начали праздновать победу сборной России, хотя на самом деле российские хоккеисты потерпели поражение со счётом 3:4. В социальных сетях появились поздравления и жалобы, что СМИ ввели болельщиков в заблуждение. Трудно сказать, кто был действительно обманут, а кто просто пошутил. Среди известных россиян одураченными были политик Михаил Дегтярёв и футболист Дмитрий Тарасов.
Не было сразу понятно, почему «Матч ТВ» решил показать финал 2011 года одновременно с прямой трансляцией на Первом канале. Ранее «Матч ТВ» показывал игры МЧМ-2020 в прямом эфире, но матчи медального раунда показывал только Первый канал. На запрос дать свои комментарии руководство «Матч ТВ» не смогло оперативно ответить», — отмечает североамериканское агентство АР.
- 7 января 2020
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