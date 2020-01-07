Тренер «Ак Барса»: «Магнитка» сейчас на ходу, она выиграла четыре матча подряд

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» рассказал о подготовке команды к матчу и анонсировал возвращение в состав нападающего Михаила Фисенко.
«Команда готовится к игре в хорошем, боевом настроении. Получился сложный матч с «Трактором» − болельщикам такие игры очень нравятся, но у тренеров есть вопросы после таких встреч. Хорошо, что не опустили рук и боролись до конца – значит, у команды есть характер. Матч с «Металлургом» будет сложным: мы играли с ними дважды в этом сезоне, и оба раза игры заканчивались с разницей в одну шайбу. Поэтому нам нужно сыграть дисциплинированно и показать свой хоккей – владеть шайбой и играть активно.
Сейчас любая команда в лиге может победить любую, поэтому мы, как и всегда, внимательно готовимся к каждой игре. У нас был недельный перерыв, было время и отдохнуть, и хорошо поработать. «Магнитка» сейчас на ходу, она выиграла четыре матча подряд, поэтому матч будет непростым, но, думаю, интересным.
Фисенко восстановился после травмы и готов играть. Об остальных изменениях в составе расскажем ближе к игре», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.
- 7 января 2020
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