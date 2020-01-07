Быков — о МЧМ: неприятно, что вокруг столько желчи. Так легко находим повод для критики

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков призвал болельщиков поддержать национальную команду после поражения в финале молодёжного чемпионата мира со сборной Канады (3:4).
«Мне очень неприятно, что вокруг столько желчи. Мы так любим негатив и так легко находим повод для критики! Там игрок удалился, тут вратарь плохо сыграл — теперь у нас все ищут виноватых. Но критика должна быть конструктивной, а иначе это критиканство.
Меня это удивляет, ведь мы считаемся добродушной, сочувствующей нацией. Вот и нужно посочувствовать команде, сказать им доброе слово и поддержать. Помните, как все возмущались, когда капитан сборной Канады не снял шлем во время исполнения гимна? И куда теперь пропал этот патриотизм? Поражение в финале, конечно, спортивный удар для команды, и мы просто обязаны поддержать наших ребят», – цитирует Быкова «RT на русском».
- 7 января 2020
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