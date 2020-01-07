Михайлов — о «молодёжке»: за счёт квот на молодых мастером никогда не станешь

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный в прошлом хоккеист Борис Михайлов ответил на вопрос, получат ли игроки молодёжной сборной России реальный шанс проявить себя в КХЛ.

«Честно скажу, мне эта тема не совсем понятна. Слышны предложения создать молодёжи в КХЛ чуть ли не тепличные условия, пересмотреть лимиты. На мой взгляд, это будет ошибкой. Если это поколение не будет чувствовать жёсткую конкуренцию, то мы его просто потеряем.



Да, многие игроки сборной-2020 очень талантливы. Но этот талант пока проявляется на уровне молодёжных команд. Чтобы его реализовать во взрослом хоккее, нужно очень много работать, расти и выигрывать конкуренцию у опытных.

Административные меры? А в хоккее они не работают. Возьмите Романова — на чемпионат мира он уезжал в роли одного из основных защитников ЦСКА, выиграв конкуренцию у нескольких опытных хоккеистов. Поэтому и в Чехии Романов сыграл!» — цитирует Михайлова Russia-Hockey.