«Спартак» — СКА: стали известны составы команд

Стали известны составы московского «Спартака» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 января, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Херсли — Мусин, Хохлачёв — Малыхин — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Карсумс;
Гончаров — Кулик, Столяров — Аркалов — Галимов;
Тришин, Шабловский, Талалуев — Ганзл — Цыплаков.
СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Токранов — Ожиганов, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Аалтонен — Карпов;
Дыбленко, Дергачёв — Швец-Роговой — Кетов, Глотов.
- 7 января 2020
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