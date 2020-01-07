Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» — СКА: стали известны составы команд

«Спартак» — СКА: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Спартака» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 января, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Херсли — Мусин, Хохлачёв — Малыхин — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Карсумс;
Гончаров — Кулик, Столяров — Аркалов — Галимов;
Тришин, Шабловский, Талалуев — Ганзл — Цыплаков.

СКА:

Хелльберг (Мельничук);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Токранов — Ожиганов, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Аалтонен — Карпов;
Дыбленко, Дергачёв — Швец-Роговой — Кетов, Глотов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020