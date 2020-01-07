«Спартак» — СКА: стали известны составы команд

Стали известны составы московского «Спартака» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 января, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Херсли — Мусин, Хохлачёв — Малыхин — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Карсумс;

Гончаров — Кулик, Столяров — Аркалов — Галимов;

Тришин, Шабловский, Талалуев — Ганзл — Цыплаков.



СКА:



Хелльберг (Мельничук);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Токранов — Ожиганов, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Аалтонен — Карпов;

Дыбленко, Дергачёв — Швец-Роговой — Кетов, Глотов.