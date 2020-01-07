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«Ак Барс» — «Металлург»: Мифтахов будет вторым вратарём хозяев

«Ак Барс» — «Металлург»: Мифтахов будет вторым вратарём хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 января, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Яруллин — Лямкин, Дыняк — А. Галимов — Зарипов;
Юдин — Рукавишников, Галиев — Тихонов — Санников;
Аверин, Фрэттин — Фисенко — Ли, Э. Галимов.

«Металлург»:

Кошечкин (Демченко);
Пивцакин — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О’Делл;
Матушкин — Дронов, Козун — Локтионов — Кулёмин;
Бирюков, Любимов — Неколенко — Паршин, Рожков.

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