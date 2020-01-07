«Ак Барс» — «Металлург»: Мифтахов будет вторым вратарём хозяев

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 января, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Яруллин — Лямкин, Дыняк — А. Галимов — Зарипов;

Юдин — Рукавишников, Галиев — Тихонов — Санников;

Аверин, Фрэттин — Фисенко — Ли, Э. Галимов.



«Металлург»:



Кошечкин (Демченко);

Пивцакин — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;

Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О’Делл;

Матушкин — Дронов, Козун — Локтионов — Кулёмин;

Бирюков, Любимов — Неколенко — Паршин, Рожков.