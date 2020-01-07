Вайсфельд — о словах Ларионова: со стороны говорить легко. В КХЛ требуют результата

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о большом количестве игроков из КХЛ в составе сборной России на МЧМ-2020.



«Валерий Брагин всегда отдавал предпочтение хоккеистам, имеющим опыт выступления в КХЛ. Что касается комментариев Игоря Ларионова, то у меня другое мнение. Дело не в недоверии молодым, а в уровне хоккеиста, который должен давать результат. Крайне редко бывает, когда юный игрок сильнее взрослого. Таких случаев единицы, эти хоккеисты уникумы вроде Евгения Кузнецова или Кирилла Капризова. Надо искусственно ставить человека только из-за того, что он молодой? Легко говорить со стороны, а над тренером клуба КХЛ всегда висит дамоклов меч и требуется результат. С тренерской скамейки ситуация видится совсем по-другому. Если возвращаться к итогам молодёжного чемпионата мира, то меня не покидает ощущение, что сборная России себя не реализовала. Одно дело, когда ты проигрываешь сопернику, который сильнее тебя. Но в данной ситуации, наша команда смотрелась предпочтительнее канадцев», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело По мнению Профессора, в нашем хоккее есть системные недостатки, которые надо исправлять.