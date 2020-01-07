«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв минское «Динамо»

Минское «Динамо» на домашней площадке проиграло китайскому «Куньлуню» со счётом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Курта Фрейзера прервали серию поражений из четырёх встреч.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода «Куньлунь» забил два гола с разницей в полторы минуты, точными бросками отличились нападающие Люк Локхарт и Брэндон Ип. На 32-й минуте команда хозяев сократила отставание, гол забил форвард Артём Демков. На 50-й минуте Ип оформил дубль, упрочив преимущество «драконов». До конца встречи «Куньлунь» забил ещё дважды усилиями Хантера Шинкарука и Тайлера Вона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.