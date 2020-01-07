Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв минское «Динамо»

«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» на домашней площадке проиграло китайскому «Куньлуню» со счётом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Курта Фрейзера прервали серию поражений из четырёх встреч.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода «Куньлунь» забил два гола с разницей в полторы минуты, точными бросками отличились нападающие Люк Локхарт и Брэндон Ип. На 32-й минуте команда хозяев сократила отставание, гол забил форвард Артём Демков. На 50-й минуте Ип оформил дубль, упрочив преимущество «драконов». До конца встречи «Куньлунь» забил ещё дважды усилиями Хантера Шинкарука и Тайлера Вона.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 16:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Локхарт – 26:21' (4x5)   0:2 Ип – 27:49' (5x5)   1:2 Демков (Граньяни, Спунер) – 31:01' (5x4)   1:3 Ип (Шинкарук, Кракнелл) – 49:42' (5x4)   1:4 Шинкарук (Верек) – 54:43' (5x5)   1:5 Вонг (Спроул, Миллер) – 55:56' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020