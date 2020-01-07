«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв минское «Динамо»

Минское «Динамо» на домашней площадке проиграло китайскому «Куньлуню» со счётом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Курта Фрейзера прервали серию поражений из четырёх встреч.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первый период прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода «Куньлунь» забил два гола с разницей в полторы минуты, точными бросками отличились нападающие Люк Локхарт и Брэндон Ип. На 32-й минуте команда хозяев сократила отставание, гол забил форвард Артём Демков. На 50-й минуте Ип оформил дубль, упрочив преимущество «драконов». До конца встречи «Куньлунь» забил ещё дважды усилиями Хантера Шинкарука и Тайлера Вона.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 7 января 2020
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:29
-
19:24
-
19:21
-
19:16
-
19:14
-
19:07
-
19:01
-
18:47
-
18:31
-
18:20
-
17:54
-
17:28
-
17:05
-
17:00
-
16:35
-
16:26
-
15:39
-
15:24
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:05
-
13:33
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:35
-
12:14
-
11:42
-
11:21
-
11:15
-
11:01