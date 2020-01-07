Новым главным тренером «Нэшвилла» стал Хайнс, недавно уволенный из «Нью-Джерси»

Новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» стал Джон Хайнс, информирует официальный сайт команды. Хайнс стал лишь третьим главным тренером в истории клуба.



4 декабря Хайнс был уволен из «Нью-Джерси Дэвилз». Под его руководством в текущем сезоне «дьяволы» провели 26 матчей, потерпев в них 17 поражений. Последние две встречи команда проиграла с общим счётом 1:11.



Напомним, 6 января руководство «Нэшвилла» отправило в отставку Питера Лавиолетта. Ранее 55-летний специалист также работал с «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролиной Харрикейнз», с которой выиграл Кубок Стэнли в 2006 году, а также «Филадельфией Флайерз», с которой доходил до финала Кубка Стэнли в 2010 году. 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «хищников».

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