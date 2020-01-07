«Ак Барс» обыграл «Металлург», у Билялова — «сухарь»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали третью победу подряд, у магнитогорской команды прервалась удачная серия из четырёх выигранных матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ак Барса» Олег Ли. На старте третьего периода казанский клуб упрочил преимущество, точный бросок удался форварду Данису Зарипову. Больше в матче голов забито не было. Шат-аут на свой счёт записал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.