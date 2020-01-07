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«Ак Барс» обыграл «Металлург», у Билялова — «сухарь»

«Ак Барс» обыграл «Металлург», у Билялова — «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали третью победу подряд, у магнитогорской команды прервалась удачная серия из четырёх выигранных матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ак Барса» Олег Ли. На старте третьего периода казанский клуб упрочил преимущество, точный бросок удался форварду Данису Зарипову. Больше в матче голов забито не было. Шат-аут на свой счёт записал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ли (Фрэттин, Фисенко) – 24:49' (5x5)   2:0 Зарипов (Азеведу) – 40:59' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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