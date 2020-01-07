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«Спартак» под руководством Знарка третий раз за сезон победил СКА

«Спартак» под руководством Знарка третий раз за сезон победил СКА
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу над петербургским СКА со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак», возглавляемый экс-тренером СКА Олегом Знарком, третий раз за сезон победил «армейцев» из Санкт-Петербурга.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Спартака» Фёдор Малыхин. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали форварды Андрей Кузьменко и Илья Зубов. На 56-й минуте «Спартак» упрочил преимущество, точный бросок в актив записал нападающий Робин Ганзл. Больше в матче голов забито не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Малыхин (Херсли, Вишневский) – 09:15' (5x4)   1:1 Кузьменко (Аалтонен) – 16:04' (5x5)   2:1 Зубов (Карсумс) – 19:05' (5x5)   3:1 Ганзл (Цыплаков) – 55:10' (5x5)
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