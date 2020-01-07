«Спартак» под руководством Знарка третий раз за сезон победил СКА

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу над петербургским СКА со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак», возглавляемый экс-тренером СКА Олегом Знарком, третий раз за сезон победил «армейцев» из Санкт-Петербурга.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Спартака» Фёдор Малыхин. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали форварды Андрей Кузьменко и Илья Зубов. На 56-й минуте «Спартак» упрочил преимущество, точный бросок в актив записал нападающий Робин Ганзл. Больше в матче голов забито не было.