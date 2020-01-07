Крикунов вышел на 3-е место в истории «Динамо» по победам среди тренеров, превзойдя Знарка

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» переиграло «Амур». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу бело-голубых.
Для главного тренера московского клуба Владимира Крикунова эта победа стала 177-й в московском «Динамо». Заслуженный тренер России вышел на третье место в истории «Динамо» по победам среди тренеров, превзойдя достижение Олега Знарка (176). Клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (536), второе место занимает Владимир Юрзинов (204).
Крикунов во второй раз в карьере возглавил московское «Динамо» в октябре 2018 года. Под его руководством бело-голубые пробились в полуфинал Кубка Гагарина в Западной конференции, где проиграли лишь будущему чемпиону — ЦСКА (1-4). В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге. Спустя год московский клуб под руководством заслуженного тренера России и Беларуси завоевал Кубок европейских чемпионов. Нынешний сезон на текущий момент является лучшим в карьере Крикунова по проценту выигранных матчей.
- 7 января 2020
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:29
-
19:24
-
19:21
-
19:16
-
19:14
-
19:07
-
19:01
-
18:47
-
18:31
-
18:20
-
17:54
-
17:28
-
17:05
-
17:00
-
16:35
-
16:26
-
15:39
-
15:24
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:05
-
13:33
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:35
-
12:14
-
11:42
-
11:21
-
11:15
-
11:01