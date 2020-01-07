Крикунов вышел на 3-е место в истории «Динамо» по победам среди тренеров, превзойдя Знарка

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» переиграло «Амур». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу бело-голубых.



Для главного тренера московского клуба Владимира Крикунова эта победа стала 177-й в московском «Динамо». Заслуженный тренер России вышел на третье место в истории «Динамо» по победам среди тренеров, превзойдя достижение Олега Знарка (176). Клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (536), второе место занимает Владимир Юрзинов (204).



Крикунов во второй раз в карьере возглавил московское «Динамо» в октябре 2018 года. Под его руководством бело-голубые пробились в полуфинал Кубка Гагарина в Западной конференции, где проиграли лишь будущему чемпиону — ЦСКА (1-4). В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге. Спустя год московский клуб под руководством заслуженного тренера России и Беларуси завоевал Кубок европейских чемпионов. Нынешний сезон на текущий момент является лучшим в карьере Крикунова по проценту выигранных матчей.

Крикунов вышел на второе место в истории «Динамо» по матчам среди главных тренеров