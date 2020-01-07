Крикунов: игроки «Динамо» так поддержали Ерёменко, что лучше б не поддерживали

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Амуром» (4:2).



«Третий матч, когда подряд играешь, почему-то всегда получается тяжёлым. Не было такого хорошего движения. Хоть и забили два гола, пропустили шесть атак «три в два» на наши ворота. Это хорошо, что Ерёменко хорошо сыграл. Когда повели 2:0, вообще заснули. Во втором периоде повезло, что болельщики начали шуметь и поддерживать нас. На третий уже вышли более собранными. Пришлось перейти на три звена, потому что игру надо было вытаскивать. В три звена начали поживее выглядеть. Побольше стало игрового времени у них, чуть быстрее стали играть. Соперник сегодня хорошо выглядел и имел много опасных моментов, нас спас Ерёменко. Результатом довольны, игрой разумеется нет.



Переход в три звена рисковая идея перед матчем с ЦСКА? Я думаю, что они хорошо будут выглядеть. Завтра новый матч. Подготовимся. Чайковски заболел, у Апалькова травма, может быть и серьёзная. Завтра он точно не сыграет. Пока не знаем, что точно с ним. Чайковски – третий из игроков, кто заболел. Тренера уже все переболели практически, а я только начал.



Добавит ли эта победа позитива Ерёменко? Ну конечно. Он сегодня хорошо сыграл, справился с выходами «Амура». Я скажу, что он молодец. После такого перерыва нормально отыграл. Игроки у нас сегодня перед выходом сказали, что мы его поддержим. Так поддержали, что лучше б и не поддерживали», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Московское «Динамо» упустило преимущество в две шайбы, но одолело «Амур»