Гулявцев – о поражении: хорошие исполнители в «Динамо», они это и подтвердили

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:4).



«По своей команде скажу, что провели хороший матч, все три периода, несмотря на результат. Даже по первому периоду, который проиграли 0:2, скажу, что хорошо играли и имели моменты. Соперник свои моменты реализовал, а мы нет. Во втором периоде вернулись в игру, создали массу моментов, но с реализацией тяжеловато. Если бы использовали хотя бы половину моментов, счёт был бы другой.



«Динамо» хорошо воспользовалось своими моментами, реализовали последнее большинство. Знали, что у них хорошие исполнители, они это и подтвердили. В конце пытались спасти матч, но провалились и получили четвёртый гол. А менять вратаря на шестого полевого игрока при разнице в две шайбы и за минуту до конца… Думаю, что не стоило. Команду хочу поблагодарить за игру», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» упустило преимущество в две шайбы, но одолело «Амур»