Гулявцев – о поражении: хорошие исполнители в «Динамо», они это и подтвердили

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:4).
«По своей команде скажу, что провели хороший матч, все три периода, несмотря на результат. Даже по первому периоду, который проиграли 0:2, скажу, что хорошо играли и имели моменты. Соперник свои моменты реализовал, а мы нет. Во втором периоде вернулись в игру, создали массу моментов, но с реализацией тяжеловато. Если бы использовали хотя бы половину моментов, счёт был бы другой.
«Динамо» хорошо воспользовалось своими моментами, реализовали последнее большинство. Знали, что у них хорошие исполнители, они это и подтвердили. В конце пытались спасти матч, но провалились и получили четвёртый гол. А менять вратаря на шестого полевого игрока при разнице в две шайбы и за минуту до конца… Думаю, что не стоило. Команду хочу поблагодарить за игру», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 января 2020
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:29
-
19:24
-
19:21
-
19:16
-
19:14
-
19:07
-
19:01
-
18:47
-
18:31
-
18:20
-
17:54
-
17:28
-
17:05
-
17:00
-
16:35
-
16:26
-
15:39
-
15:24
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:05
-
13:33
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:35
-
12:14
-
11:42
-
11:21