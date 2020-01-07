Тарасов: Ерёменко заслужил победу больше, чем кто-либо в раздевалке «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов подвёл итоги выигранного матча с «Амуром» (4:2).
«У «Амура» рабочая команда, в которой есть мастеровитые ребята. В первом периоде они нас перебросали. Повезло, что сами с четырёх бросков забили две шайбы. Тяжеловато было. Не знаю, может, где-то эмоций отдали много со «Спартаком». Но самое главное – это то, как мы вышли из этой ситуации и взяли два очка. Переломили матч и добились победы.
Не слежу за статистикой, кому и сколько забиваю. Просто видишь, иногда идёт, а иногда и не идёт. Моя статистика с «Амуром» — стечение обстоятельств.
Насколько важно было выиграть ради Ерёменко? Да в том-то и дело, что важно было сыграть для него. Но мы потеряли много эмоций и сил в последнем матче. Саню с победой в юбилейном матче. Он сегодня заслужил эту победу больше, чем кто-либо в нашей раздевалке. Мы ему предоставили слишком много проблем. Он сегодня просто отработал. Спасибо ему.
Думаю, что завтра у нас раскатки не будет. Нужно поспать, поесть. Завтра придёт много народу, и тут даже говорить ничего не надо. Все будут заряжены на победу в дерби», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 7 января 2020
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