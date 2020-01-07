Квартальнов: «Металлург» упустил несколько моментов, Билялов выручил «Ак Барс»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» (2:0).
«Соперник неплохо начал, сначала игра была за ним. Игроки «Металлурга» упустили несколько моментов, выходы «1 в 0» и «2 в 1». В таких играх вратарь выручает, и Билялов справился. Третий период прошёл уже спокойнее, хорошо доиграли, ребята — молодцы. Думаю, проблема большинства у нас, надо улучшать.
Почему Патрис Кормье и Джастин Азеведу несколько матчей провели без очков? Не набирают очки эти игроки, пока другие набирают. Они всё равно лидеры команды, выходят в ключевые моменты, большая нагрузка на них», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
«Ак Барс» обыграл «Металлург», у Билялова — «сухарь»
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