Ферраро — об Олимпиаде: что может сделать Овечкин? МОК хочет и свой кусок пирога, и чужой

Известный североамериканский журналист Рэй Ферраро — о том, что клубы НХЛ запрещают игрокам участвовать в Олимпиаде.



«Овечкин яростно защищал право выступить на ОИ-2018, но другие звёзды его не поддержали, в том числе Кросби? А что мог бы сделать Кросби? Почему вы не меняете способ руководства страной? Потому что не можете. А Овечкин что мог сделать? Он хочет играть на Олимпиаде. Считаем, это достойно восхищения. Но «Вашингтон» платит ему десятки миллионов долларов. Он на контракте, нельзя просто взять и уехать. Это очень печально. Хотел бы, чтобы игроки НХЛ были на Олимпиаде, но я бы также хотел изменить много правил, но это невозможно.



Когда Овечкин делал заявления, где были остальные русские игроки? Зачем это Кросби? Зачем ему в это вмешиваться? Сидни не может заставить 31 владельца клубов изменить мнение. Олимпиада несёт для НХЛ огромные затраты, а МОК и ИИХФ практически не делятся доходами. С какой стати владельцы НХЛ должны брать на себя все затраты? Почему бы МОК не поделиться доходами? Почему МОК не позволить НХЛ использовать видео без привязки к МОК? МОК хочет всё и сразу: и свой кусок пирога, и чужой. Я бы очень хотел, чтобы НХЛ была на Олимпиаде: турнир лучших против лучших — это потрясающее зрелище. Однако обе стороны должны играть вместе, сотрудничать. А этого не происходит. Я не могу играть с вами, если вы не хотите играть», — сказал Ферраро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Желание Овечкина сыграть на Олимпиаде восхищает. Но зачем в это вмешиваться Кросби?» Эксперт TSN Рэй Ферраро – об НХЛ и Олимпиаде, играх в России и Илье Ковальчуке.