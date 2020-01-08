Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

7 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.



«Автомобилист» на домашней площадке проиграл «Сибири» со счётом 3:4 ОТ, упустив преимущество в два гола.

Минское «Динамо» дома не сумело обыграть «Куньлунь Ред Стар» (1:5). «Драконы» прервали серию из четырёх поражений.

«Ак Барс» в Казани победил «Металлург» — 2:0. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли третий матч подряд.

«Торпедо» дома проиграло «Адмиралу» — 1:2. «Моряки» прервали серию из пяти поражений.

Московское «Динамо» обыграло «Амур» (4:2), хотя упустило по ходу игры преимущество в две шайбы.

«Спартак» третий раз в сезоне оказался сильнее СКА — 3:1.

ХК «Сочи» в родных стенах проиграл «Трактору» — 0:2.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020