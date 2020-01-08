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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

7 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.

«Автомобилист» на домашней площадке проиграл «Сибири» со счётом 3:4 ОТ, упустив преимущество в два гола.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дацюк – 04:22' (5x5)   2:0 Доус (Секстон, Мэйсек) – 08:38' (5x4)   2:1 Миловзоров (Логинов, Шаров) – 10:05' (5x4)   2:2 Комаров – 16:36' (5x5)   2:3 Пуустинен (Руохомаа, Шаров) – 29:39' (5x5)   3:3 Голышев (Доус, Василевский) – 47:07' (4x3)   3:4 Шаров (Логинов, Комаров) – 64:21' (4x3)

Минское «Динамо» дома не сумело обыграть «Куньлунь Ред Стар» (1:5). «Драконы» прервали серию из четырёх поражений.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 16:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Локхарт – 26:21' (4x5)   0:2 Ип – 27:49' (5x5)   1:2 Демков (Граньяни, Спунер) – 31:01' (5x4)   1:3 Ип (Шинкарук, Кракнелл) – 49:42' (5x4)   1:4 Шинкарук (Верек) – 54:43' (5x5)   1:5 Вонг (Спроул, Миллер) – 55:56' (5x5)

«Ак Барс» в Казани победил «Металлург» — 2:0. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли третий матч подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ли (Фрэттин, Фисенко) – 24:49' (5x5)   2:0 Зарипов (Азеведу) – 40:59' (5x5)

«Торпедо» дома проиграло «Адмиралу» — 1:2. «Моряки» прервали серию из пяти поражений.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Стрельцов (Ломако) – 02:11' (5x5)   0:2 Коннов (Лалонд) – 06:21' (5x4)   1:2 Шенфельд (Дженовей, Ратти) – 33:39' (5x5)

Московское «Динамо» обыграло «Амур» (4:2), хотя упустило по ходу игры преимущество в две шайбы.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Шипачёв (Петерссон, Яшкин) – 03:38' (5x5)   2:0 Тарасов (Пулккинен, Зайцев) – 09:58' (5x5)   2:1 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 22:47' (5x4)   2:2 Зогорна (Голубев) – 32:42' (5x5)   3:2 Хиетанен (Петерссон, Тарасов) – 46:14' (5x4)   4:2 Панкратов (Алексеев, Огурцов) – 58:29' (5x5)

«Спартак» третий раз в сезоне оказался сильнее СКА — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Малыхин (Херсли, Вишневский) – 09:15' (5x4)   1:1 Кузьменко (Аалтонен) – 16:04' (5x5)   2:1 Зубов (Карсумс) – 19:05' (5x5)   3:1 Ганзл (Цыплаков) – 55:10' (5x5)

ХК «Сочи» в родных стенах проиграл «Трактору» — 0:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кэлоф (Седлак, Бэйлен) – 38:30' (5x4)   0:2 Седлак (Основин) – 59:02' (en)

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

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