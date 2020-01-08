Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

7 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.
«Автомобилист» на домашней площадке проиграл «Сибири» со счётом 3:4 ОТ, упустив преимущество в два гола.
Минское «Динамо» дома не сумело обыграть «Куньлунь Ред Стар» (1:5). «Драконы» прервали серию из четырёх поражений.
«Ак Барс» в Казани победил «Металлург» — 2:0. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли третий матч подряд.
«Торпедо» дома проиграло «Адмиралу» — 1:2. «Моряки» прервали серию из пяти поражений.
Московское «Динамо» обыграло «Амур» (4:2), хотя упустило по ходу игры преимущество в две шайбы.
«Спартак» третий раз в сезоне оказался сильнее СКА — 3:1.
ХК «Сочи» в родных стенах проиграл «Трактору» — 0:2.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
- 8 января 2020
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00:04
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- 7 января 2020
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23:52
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23:29
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23:06
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22:49
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22:20
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22:07
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21:53
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21:34
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21:30
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21:24
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21:11
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21:06
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21:00
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20:50
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20:33
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20:14
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20:05
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20:01
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19:56
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19:48
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19:45
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19:38
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19:29
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19:24
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19:21
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19:16
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19:14
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19:07
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19:01
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18:47
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18:31
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18:20
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17:54