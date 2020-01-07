Чесалин: было очень приятно вернуться в Екатеринбург. Многие махали, видел майки

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» (4:3 ОТ).



«Хотел бы поздравить болельщиков Екатеринбурга и Новосибирска с Рождеством. Добра вам в дом самое главное и улыбок. Открытый хоккей получился — мы пропустили две быстрые шайбы, причём сами себе привезли. Слава богу, быстро отквитали — и пошёл у нас «новогодний» хоккей. Конечно, мы понимали, что у соперника в команде много мастеровитых ребят, но ведь и у нас достаточно таких мастеров. И у нас и у них было много опасных моментов. Думаю, зрителям очень понравилось. Конечно, удаления нас несколько сломали, удалялись на ровном месте.



Безусловно, приятно было вернуться в Екатеринбург. Здорово тут приняли, даже когда выходил на раскатку, многие махали, видел майки с моей фамилией. Очень приятно. Ощущение, будто приехал в родные края. Конечно, настрой был высокий. Любому хоккеисту хочется омрачить свой бывший клуб, но главное — результат команды. Было ли у меня тактическое преимущество? Честно говоря, да. Знаешь, с кем плотнее сыграть, а с кем нет. Но не буду говорить с кем. Есть моменты, в которых знание бывшей команды помогло», — цитирует Чесалина официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Сибири»