Знарок: посидим и подумаем о ротации, ночь будет длинной
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от матча со СКА (3:1).
«Благодарен ребятам за самоотверженность, характер, дух. Ребята — молодцы, сыграли грамотно. Конечно, были и ошибки, но, по большому счёту, команда выполнила все требования, о которых мы с ними договаривались. Это большинство и меньшинство в первую очередь.
На пятаке в большинстве был Малыхин, а в прошлом матче — Гончаров? Это место Малыхина, и мы знаем, что он там неплохо играет, но в прошлом матче у него просто была дисквалификация.
Ротация перед игрой с „Йокеритом“? Ещё не думали об этом, но какая-то ротация будет, потому что два матча за два дня играть сложно. Посидим и подумаем, ночь будет длинной», — цитирует Знарка официальный сайт «Спартака».
«Спартак» под руководством Знарка третий раз за сезон победил СКА
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