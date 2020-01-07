Яшин: возможно, для Ларионова матчи КХЛ — пустая трата времени. А я хожу с удовольствием
Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова, заявившего о низкой зрелищности матчей Континентальной хоккейной лиги и коррупции в МХЛ и ВХЛ. Яшин выразил несогласие с Ларионовым и отметил, что ходит на матчи КХЛ.
«Лично мне наш хоккей нравится. На мой взгляд, КХЛ развивается. Возможно, для Игоря наши матчи — это пустая трата времени, а я хожу на них с удовольствием. Не согласен с Ларионовым. Да, есть более яркие встречи, есть менее, но сам я часто хожу на игры «Спартака», ЦСКА, «Динамо».
Коррупция? Возможно, Игорь знает лучше. Может быть, у него есть какая-то информация», — приводит слова Яшина «RT на русском».
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«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело
По мнению Профессора, в нашем хоккее есть системные недостатки, которые надо исправлять.
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