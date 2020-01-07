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Андриевский: реализация у «Сочи» страдает. Работаем, но пока как есть

Андриевский: реализация у «Сочи» страдает. Работаем, но пока как есть
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с челябинским «Трактором» (0:2).

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

«Мы очень плохо начали первый период, и «Трактор» владел территориальным преимуществом. С середины игры немножко перестроились. К сожалению, в третьем периоде были моменты, но не смогли забить. Реализация по-прежнему у нас страдает. Работаем, работаем, но пока как есть. Ну и вратарь соперников сыграл очень здорово: подчистил в третьем периоде. Повторюсь, были у нас голевые моменты, причём очень хорошие. Готовимся к следующей игре», — цитирует Андриевского официальный сайт ХК «Сочи».

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