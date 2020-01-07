Андриевский: реализация у «Сочи» страдает. Работаем, но пока как есть

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с челябинским «Трактором» (0:2).



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«Мы очень плохо начали первый период, и «Трактор» владел территориальным преимуществом. С середины игры немножко перестроились. К сожалению, в третьем периоде были моменты, но не смогли забить. Реализация по-прежнему у нас страдает. Работаем, работаем, но пока как есть. Ну и вратарь соперников сыграл очень здорово: подчистил в третьем периоде. Повторюсь, были у нас голевые моменты, причём очень хорошие. Готовимся к следующей игре», — цитирует Андриевского официальный сайт ХК «Сочи».