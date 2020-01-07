Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Юрзинов-мл.: не лучшая игра «Трактора». Отдельное спасибо Галимову

Юрзинов-мл.: не лучшая игра «Трактора». Отдельное спасибо Галимову
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с ХК «Сочи» (2:0).

«Хочу сказать, что это была не лучшая игра в нашем исполнении. Хорошо, что мы проявили характер. Отдельное спасибо Стасу Галимову. «Сочи» владел преимуществом в третьем периоде, у них были хорошие моменты, но хорошо, что мы сегодня выстояли. Для нас это важные два очка», — приводит слова Юрзинова официальный сайт ХК «Сочи».

Почти два периода встреча продолжалась без заброшенных шайб. На 39-й минуте «Трактор» открыл счёт, точный бросок на свой счёт записал нападающий Эндрю Кэлоф. Точку в матче на последней минуте броском в пустые ворота «Сочи» поставил форвард Лукаш Седлак. Первый «сухарь» после перехода в челябинский клуб оформил голкипер Станислав Галимов.

«Трактор» взял верх над «Сочи», Галимов оформил первый шат-аут за челябинцев
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020