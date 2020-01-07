Линус Умарк может продолжить карьеру в Швейцарии
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк изучает возможность перехода в чемпионат Швейцарии, информирует Aftonbladet. Как сообщается, форвард может подписать контракт с «Женева-Серветт». От ранее обнародованной идеи перехода в шведский «Лулео» он отказался.
«Ещё ничего точно не понятно. Я сосредоточен на текущем сезоне», — сообщил Умарк.
Напомним, ранее Умарк сообщил, что по окончании нынешнего сезона, скорее всего, покинет Континентальную хоккейную лигу. Контракт 32-летнего хоккеиста с «Салаватом» заканчивается 30 апреля. Недавно на форварда обрушилась волна критики.
В текущем чемпионате Умарк принял участие в 42 матчах, записав на свой счёт 39 (10+29) баллов при показателе полезности «+5» и 27 минутах штрафа.
Линус Умарк стал десятым хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 400 очков
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