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Малыхин: переход в «Спартак» — глоток свежего воздуха

Малыхин: переход в «Спартак» — глоток свежего воздуха
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Фёдор Малыхин поделился впечатлениями от перехода из «Трактора» в «Спартак».

«Адаптация в «Спартаке»? Вообще никаких проблем не было. Я за несколько часов адаптировался к «Спартаку», потому что знаю и весь тренерский штаб, и большую часть игроков. С кем-то играл раньше, с кем-то пересекался в сборной или просто общался. Знал, какой здесь коллектив, представлял, как пойдёт работа. Поэтому привыкнуть к требованиям тренеров и взаимодействию с партнёрами по команде было не сложно. Повторюсь, понадобилось на это всего несколько часов. У меня было ощущение, что я нахожусь здесь уже весь сезон.

У меня сейчас прямо глоток свежего воздуха. И очень позитивным моментом является переход именно в эту команду, к этому тренерскому штабу, в этот коллектив. У меня только положительные и радостные эмоции. И сейчас такой заряд этих эмоций — его, думаю, должно хватить как минимум до конца сезона, чтобы помочь «Спартаку» удачно выступить и, главное, преуспеть в плей-офф», — приводят слова Малыхина «Известия».

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