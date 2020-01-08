Шипачёв: во втором периоде не дорабатывали в защите, из-за этого подарили шансы «Амуру»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:2). Эта победа стала для столичного клуба третьей подряд.

«Тяжёлая игра. Хорошо, что удалось забрать два очка. Во втором периоде мы плохо контролировали шайбу, не дорабатывали в защите, из-за этого подарили шансы «Амуру». В целом хабаровчане сегодня неплохо играли, хорошо двигались, создавали много контратак.

Мы играли немного не по заданию. Интуитивное восприятие с Яшкиным? Мы постоянно разговариваем и на тренировках, и вне льда, договариваемся, отрабатываем какие-то моменты. Когда знаешь, где находится партнёр, становится легче играть», — приводит слова Шипачёва пресс-служба КХЛ.