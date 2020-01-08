Пойл: уверен, Хайнс максимально раскроет потенциал «Нэшвилла»

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал решение назначить новым главным тренером клуба Джона Хайнса.

«Джон Хайнс — яркий молодой специалист и великолепный лидер, известный как благодаря эффективной работе с молодыми игроками, так и успешной мотивации ветеранов. Нам нравится его тренерский послужной список. Мы уверены, что он учился на каждом этапе своей карьеры и обладает навыками, благодаря которым он максимально раскроет потенциал нашей команды», — приводит слова Пойла пресс-служба НХЛ.

4 декабря Хайнс был уволен из «Нью-Джерси Дэвилз». Под его руководством в текущем сезоне «дьяволы» провели 26 матчей, потерпев в них 17 поражений. Последние две встречи команда проиграла с общим счётом 1:11.