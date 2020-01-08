«Вашингтон» — «Оттава»: Анисимов забросил восьмую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз». Завершился первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Единственную шайбу в составе «Оттавы» на 6-й минуте забросил российский нападающий Артём Анисимов. Ассистентский балл на свой счёт записал форвард Рудольф Балцерс.

Видео заброшенной шайбы можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Для Анисимова эта шайба стала восьмой в этом сезоне. В 24 матчах он набрал 10 (8+2) очков. Показатель полезности составляет «-10».

Россиянин не выходил на лёд в период с 21 октября по 5 ноября из-за повреждения, после чего принял участие в двух встречах и 8 ноября был снова помещён в список травмированных, а вернулся на лёд лишь 29 ноября.