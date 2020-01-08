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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву», у Орлова передача и «+4»

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву», у Орлова передача и «+4»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась с разгромным счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0) в пользу хозяев. Для «Сенаторз» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал капитан «столичных» Александр Овечкин, оформивший дубль. Две шайбы в составе победителей также забросил Ти Джей Оши. Голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 26 бросков из 27.

Видео второго гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов провёл на льду 21 минуту 24 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+4». Евгений Кузнецов набрал 1 (0+1) очко при показателе «+1». Форвард «Оттавы» Артём Анисимов отметился голом, а Владислав Наместников очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Анисимов (Балцерс) – 05:40' (5x5)   1:1 Оши (Врана) – 21:19' (5x5)   2:1 Гудас (Кузнецов, Кемпны) – 28:32' (5x5)   3:1 Овечкин (Орлов, Уилсон) – 37:15' (5x5)   4:1 Оши (Бекстрём, Карлсон) – 40:41' (5x5)   5:1 Эллер (Зигенталер, Паник) – 42:08' (5x5)   6:1 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 56:19' (5x5)
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