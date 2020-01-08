«Тампа» разгромила «Ванкувер», забросив 9 шайб. Кучеров набрал 2 очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 9:2 (0:1, 6:1, 3:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала восьмой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тампы» Брейден Пойнт, набравший 4 (1+3) очка. Хет-трик в составе победителей оформил Картер Вераге. 3 (1+2) очка в активе капитана хозяев Стивена Стэмкоса, 2 (1+1) балла — у Никиты Кучерова.
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 53 секунды, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3». Голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.
В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» дома уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1).
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