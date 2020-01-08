Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» разгромила «Ванкувер», забросив 9 шайб. Кучеров набрал 2 очка

«Тампа» разгромила «Ванкувер», забросив 9 шайб. Кучеров набрал 2 очка
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 9:2 (0:1, 6:1, 3:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала восьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тампы» Брейден Пойнт, набравший 4 (1+3) очка. Хет-трик в составе победителей оформил Картер Вераге. 3 (1+2) очка в активе капитана хозяев Стивена Стэмкоса, 2 (1+1) балла — у Никиты Кучерова.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 53 секунды, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3». Голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» дома уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
9 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Бёзер) – 18:58' (5x5)   1:1 Джонсон (Палат, Хедман) – 24:21' (5x5)   2:1 Стэмкос (Пойнт) – 30:10' (5x4)   2:2 Эрикссон (Хорват, Пирсон) – 34:05' (5x5)   3:2 Киллорн – 35:07' (5x5)   4:2 Вераге (Пойнт, Гурд) – 37:29' (5x5)   5:2 Кучеров (Пойнт) – 37:37' (5x5)   6:2 Чернак (Стэмкос, Коберн) – 38:02' (5x5)   7:2 Пойнт (Стэмкос, Чернак) – 44:37' (5x5)   8:2 Вераге (Стивенс) – 52:43' (5x5)   9:2 Вераге (Кучеров, Сергачёв) – 58:09' (5x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сизикас (Мартин, Комаров) – 03:38' (5x5)   1:1 Суббэн (Вуд, Стрит) – 08:37' (5x5)   1:2 Эберле – 10:17' (5x5)   2:2 Хишир (Палмьери, Симмондс) – 38:24' (5x5)   3:2 Палмьери (Хишир, Сиверсон) – 51:55' (5x4)   3:3 Кюнхакль (Дэл Колл) – 54:14' (5x5)   3:4 Ли (Тэйвз, Барзал) – 64:09' (3x3)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020