«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», у А. Свечникова «-1»

«Каролина Харрикейнз» победил «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:2, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Для «Флайерз» это поражение стало четвёртым кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Даги Хэмилтон. По два балла за результативность в составе «Каролины» набрали: Уоррен Фёгеле (1+1), Джейк Гардинер (1+1), Хэмилтон (1+1) и Себастьян Ахо (0+2).
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 1 секунду, нанёс шесть бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Хоккеисты «Филадельфии» Михаил Воробьёв и Иван Проворов не отметились результативными действиями.
В параллельном матче «Флорида Пантерз» дома уступил «Аризона Койотс» — 2:5 (0:0, 2:3, 0:2).
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