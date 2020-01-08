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«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», у А. Свечникова «-1»

«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», у А. Свечникова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» победил «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:2, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Для «Флайерз» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Даги Хэмилтон. По два балла за результативность в составе «Каролины» набрали: Уоррен Фёгеле (1+1), Джейк Гардинер (1+1), Хэмилтон (1+1) и Себастьян Ахо (0+2).

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 1 секунду, нанёс шесть бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Хоккеисты «Филадельфии» Михаил Воробьёв и Иван Проворов не отметились результативными действиями.

В параллельном матче «Флорида Пантерз» дома уступил «Аризона Койотс» — 2:5 (0:0, 2:3, 0:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Хег, Жиру) – 00:37' (5x5)   0:2 Раффль (Ворачек) – 08:57' (5x5)   1:2 Валльмарк (Макгинн, Мартинук) – 09:40' (5x5)   2:2 Фёгеле (Стаал, Гардинер) – 15:27' (5x5)   3:2 Гардинер (Ахо, Фёгеле) – 23:12' (5x5)   4:2 Эдмундсон (Хэмилтон, Хаула) – 24:57' (5x5)   4:3 Обе-Кубель (Хейз) – 34:27' (5x5)   4:4 Санхайм (Майерс, Кутюрье) – 55:49' (5x5)   5:4 Хэмилтон (Ахо, Нечас) – 61:56' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Дворак (Холл, Экман-Ларссон) – 30:20' (5x4)   1:1 Аччари (Яндл, Трочек) – 31:21' (5x5)   2:1 Хоффман (Стиллман) – 31:57' (5x5)   2:2 Экман-Ларссон (Степан, Кессел) – 33:33' (5x5)   2:3 Холл (Кессел, Экман-Ларссон) – 35:39' (4x3)   2:4 Сёдерберг (Демерс) – 58:01' (5x5)   2:5 Круз (Кессел) – 59:12' (en)
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